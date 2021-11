Denuncian que alguacil de San Diego ha colaborado en 200 detenciones del ICE

San Diego, CA.- Abogados que representan a organizaciones civiles participaron este martes en una audiencia en la que el público denunció que el alguacil del condado de San Diego, William Gore, ha colaborado en unas 200 detenciones de migrantes, pese a leyes estatales que le impiden ayudar a autoridades federales de inmigración.

Así lo aseguró el activista Pedro Ríos, “El alguacil de San Diego no entrega directamente la información de detenidos a agentes de migración. Es decir que no viola directamente las leyes de California. Sino que deja a la vista de los oficiales del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) esa información en detalle para que hagan las detenciones”.

Ríos, director del American Friends Service Committee, dijo que el cálculo que tienen las organizaciones civiles es de 200 detenidos desde que empezó el año fiscal 2020 a la fecha, es decir desde octubre de 2019.

La audiencia en el edificio de gobierno del condado se llevó a cabo con base en la Ley de la Confianza estatal. La misma que hace que el alguacil rinda cuentas al público por lo menos una vez cada año sobre su desempeño y no colaboración con agencias de inmigración.

