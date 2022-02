Proyecto «ley dignidad» para favorecer a indocumentados en EE. UU.

Miami, FL.- La congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, solicitó ayuda para el proyecto de «ley dignidad», que postuló al Congreso y que pretende dar residencia legal a millones de inmigrantes indocumentados.

El apoyo fue al bipartidismo, en una rueda de prensa donde Salazar, precisó, «El proyecto que presenté al Congreso de los Estados Unidos esta semana lleva el nombre de ‘Ley Dignidad’ y logra tres cosas: Sellar la frontera sur de una vez y para siempre en contra de los narcotraficantes, de los traficantes de niños y de los coyotes despiadados»

Ver más: Inmigrantes legales por $10.000 y algunos trámites en EE. UU.

Además agregó, la congresista que representa al distrito 27 de Florida, «También ofrece vivir en dignidad a aquellos inmigrantes entre nosotros que han estado en la sombra durante años, pero han contribuido al bienestar de nuestro país».

Otra arista que aborda el proyecto «ley dignidad» es humanizar, «a esa clase empresarial a la agricultura, la construcción, la manufactura. Muchas otras industrias que necesitan ahora más que nunca una fuerza laboral confiable y de crecimiento para presentarse a trabajar todos los días».

The #DignityAct 🇺🇸 will…

1️⃣ seal & secure our southern border

2️⃣ end illegal immigration

3️⃣ provide a solution to the immigrants currently living in the U.S.

4️⃣ create funds towards educating and training American citizens

5️⃣ cost American taxpayers absolutely ZERO dollars! 💲 pic.twitter.com/1yMVxweWgv

— María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) February 14, 2022