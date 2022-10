Primeros beneficiarios venezolanos del nuevo programa migratorio

Washington, DC.- El Department Homeland Security (DHS), anuncia la llegada de los primeros cuatro beneficiarios venezolanos del nuevo programa migratorio de Estados Unidos al país, a menos de una semana después de que se anunciará e iniciara los requisitos y proceso para la admisión.

El DHS detalló que dos de estos beneficiarios llegaron por avión desde México, una llegó desde Guatemala y la otra llegó procedente de Perú. No dio información detallada de estos migrantes venezolanos.

Asimismo, el DHS precisó, «Cientos de personas venezolanas examinadas y aprobadas ahora pueden reservar su propio viaje para venir. Las autorizaciones de viaje adicionales y más llegadas continuarán, legalmente, en los próximos días».

Al mismo tiempo de que el DHS iniciara, el martes, el nuevo programa migratorio de Estados Unidos para solo 24.000 venezolanos, el U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), comenzó a aceptar solicitudes bajo el nuevo proceso, marcando «un camino legal para los venezolanos que huyen de un régimen represivo».

DHS has a lawful process in place for Venezuelan nationals to travel to the U.S.

Venezuelans should NOT travel through Mexico to pursue entry into the U.S. It will make them ineligible for this process now and in the future.

For info: https://t.co/ZyoiKL60FW pic.twitter.com/6ARneWMJ6Z

— Homeland Security (@DHSgov) October 23, 2022