Líder demócrata Chuck Schumer pide a Biden frenar la deportación de haitianos

Washington, DC.- El líder demócrata en el Senado de EE. UU., Chuck Schumer, fustigó, este martes, al Gobierno del presidente Biden por ordenar la deportación masiva de los inmigrantes haitianos retenidos en la frontera con México y pidió acabar con las políticas “odio y xenofobia”.

En un discurso en el pleno del Senado, Schumer declaró, “Urjo al presidente Biden y al secretario de Department Homeland Security (DHS) Alejandro Mayorkas, a que pongan fin inmediatamente a estas expulsiones y a la política del Título 42 en la frontera sur”.

Además, continuó el senador, “No podemos seguir con estas políticas llenas de odio y xenofobia, (propias del expresidente Donald) Trump, que desdeñan nuestras leyes sobre refugiados”.

The images of inhumane treatment of Haitian migrants by Border Patrol—including the use of whips—are unacceptable

They are fleeing violence and natural disaster and seeking protection in our country

The Administration must uphold our refugee laws and stop Title 42 deportations

— Chuck Schumer (@SenSchumer) September 21, 2021