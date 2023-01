Cómo quedarán las nuevas tarifas de trámites migratorios

Washington, DC.- La U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) propuso un aumento en las tarifas de trámites migratorios para ciudadanía con el propósito de incrementar el personal migratorio al tiempo de hacer mejoras en los salarios de estos funcionarios.

Esta iniciativa de la USCIS, que financia el 96% de sus operaciones con las tarifas migratorias, incrementaría de $700 a $830 la solicitud de audiencia inherente a la naturalización de ciudadanos.

La propuesta de aumento de solicitud de naturalización, con datos biométricos aumentaría de $725 a $760. Por el contrario, el cambio de Estatus Temporal a Residente Permanente bajaría de $1.775 a $1.670.

Ur Mendoza Jaddou, directora de la USCIS declaró, «Las normas propuestas permiten que USCIS recupere de forma más plena los costos de operaciones por primera vez en seis años, y apoyará el esfuerzo del gobierno para reconstruir el sistema de inmigración legal».

.@DHSgov published a proposed rule to adjust certain immigration and naturalization fees. The changes are needed to better maintain operations & respond to backlogs & processing delays. Public comments are due by March 6, 2023.

For more info, see: https://t.co/hEO9GX6sFY

— USCIS (@USCIS) January 3, 2023