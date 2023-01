Veto de 5 años a migrantes que crucen la frontera ilegalmente

Washington, DC.- Estados Unidos impondrá un veto para aquellos migrantes que crucen, ilegalmente, la frontera con México una vez que se haya levantado el Título 42, de acuerdo con Alejandro Mayorkas, el secretario del Department of Homeland Security (DHS).

En este sentido, Mayorkas desde una rueda de prensa en Washington donde detalló algunas de las nuevas medidas migratorias asumidas por la administración Biden.

Ver más: Estados Unidos evalúa aceptar 30.000 migrantes mensuales

Por el momento se sabe que la administración Biden en asuntos migratorios ofrecerá 30.000 permisos humanitarios mensuales. Los mismos serán repartidos para migrantes de las siguientes nacionalidades: venezolana, haitiana, cubana y nicaragüense.

Algunos de los requisitos es que estos migrantes cuenten con un patrocinador en Estados Unidos. Por el contrario, deportará a aquellos migrantes que entren al país de manera irregular.

Very important to underscore: as @SecMayorkas said, today's announcement has no resemblance to a transit ban.

– We have built lawful pathways and expanded them.

– We do have a way for asylum seekers to seek relief.

– We will have humanitarian exceptions. pic.twitter.com/EnAyHWYMg3

— Marsha (Catron) Espinosa (@MCatronDHS) January 6, 2023