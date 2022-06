Nueva dotación de kit de emergencia para atender inmigrantes

Tucson, AZ.- La Arizona Border Patrol fue equipada, este jueves, con un nuevo kit de emergencia con el propósito de proporcionar asistencia a los inmigrantes afectados en particular por las altas temperaturas del desierto.

Asimismo, un total de 500 agentes fronterizos, adjuntos de las estaciones de Tres Puntos y Casagrande, fueron equipados con un maletín de emergencia. Este cuenta con varias herramientas para auxiliar a cualquier persona con síntomas de deshidratación.

Ver más: Desde hoy cobertura médica gratuita para indocumentados

En este sentido, el kit cuenta con bolsas de electrólitos en polvo, manta para proporcionar sombra, y dispositivos para enfriar el cuerpo.

John Modlin, Chief Patrol Agent of the U.S. Border Patrol’s Tucson Sector explicó en una rueda de prensa, «Estamos en una de las peores temporadas donde las temperaturas superan fácilmente los 110 grados Fahrenheit, poniendo en peligro la vida de todos aquellos que se arriesgan a cruzar el desierto».

We held a media event today to showcase new Heat Stress Kits issued to Tucson Sector agents. The kits are another tool our agents will use to help anyone they encounter suffering from heat-related injuries. While simple, the kits could be lifesaving. https://t.co/dBjaNXvXml pic.twitter.com/WjC3jp2Dyx

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) June 9, 2022