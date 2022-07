¿Nicaragüenses tendrán extensión del TPS?

Miami, FL.- Organizaciones proinmigrantes y legisladores de Florida solicitaron al presidente Biden, que conceda una extensión del Temporary Protected Status (TPS) para nicaragüenses, ya que muchos están indocumentados y corren el riesgo de ser deportados.

Por medio de una carta, donde también se copió al Secretary of Homeland Security, Alejandro Mayorkas, los congresistas del sur de la Florida, pidieron esta extensión del TPS, como una iniciativa humanitaria para proteger, aproximadamente, a unos 65.000 nicaragüenses.

Ver más: Nueva guía del ICE para evitar separación de familias migrantes

En este sentido, las congresistas del sur de Florida que pidieron esta extensión del TPS para nicaragüenses están: Frederica Wilson, Sheila Cherfilus-McCormick, Charlie Crist, Debbie Wasserman Schultz y María Elvira Salazar.

La carta respaldada por organizaciones comunitarias como Florida Immigrant Coalition y American Friends Service Committee, precisó, «Le instamos encarecidamente a proteger a decenas de miles de hombres, mujeres y niños nicaragüenses que corren un gran riesgo para su seguridad, si regresan a Nicaragua en este momento».

A BIPARTISAN group of FL members of Congress called on the Biden administration Friday to “redesignate and extend” Temporary Protected Status, a humanitarian protection that shields people from deportation, to eligible Nicaraguan already residing in the US https://t.co/mZQnkcysPt

— Florida Immigrant Coalition (@FLImmigrant) July 15, 2022