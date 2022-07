USCIS extiende TPS para venezolanos

Washington, DC.- El Temporary Protected Status (TPS) para los venezolanos se extendió por 18 meses por Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, y entrará en vigencia a partir del 10 de septiembre y expirará el 10 de marzo de 2024.

De este modo, los únicos elegibles para registrarse de nuevo para TPS bajo esta extensión son los venezolanos, que ya residían en los Estados Unidos al 8 de marzo de 2021. Por otro lado, los venezolanos que llegaron al país después del 8 de marzo de 2021 no son elegibles para TPS.

En este sentido, el TPS para venezolanos expira el próximo 9 de septiembre. Este permiso se otorga a los migrantes de naciones afectadas por conflictos bélicos, epidemias o desastres naturales.

Asimismo, Mayorkas precisó, «Como una de mis primeras acciones como Secretario, designé a Venezuela para el TPS”. Inmediatamente, resaltó, «Después de una cuidadosa consideración, y en consulta con el Secretario de Estado, hoy estoy extendiendo esa designación».

