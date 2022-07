Nueva guía del ICE para evitar separación de familias migrantes

Los Ángeles, CA.- La administración Biden dictó una nueva guía U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) a tomar medidas adicionales, con tal de no separar de forma forzosa a los padres indocumentados de sus hijos, sobre todo, en la frontera sur de EE. UU.

Esta nueva guía, exclusiva para los agentes de la ICE, busca evitar las separaciones familiares, que se estima ha alejado a 5.000 niños migrantes de sus padres.

Del mismo modo, esta nueva guía del ICE reemplaza la guía establecida por la administración del expresidente Donald Trump para el año 2017. Además, se explicó que la medida entrará en vigencia de inmediato.

Administración Biden establece nueva guía del ICE para evitar separaciones de familias migrantes

Por ahora, se solicita que los oficiales del ICE pregunten e investiguen en los archivos la relación entre los migrantes padres y los menores indocumentados que cruzan la concurrida y anhelada frontera sur del país.

Tae D. Johnson, director interino de ICE, precisó en un comunicado que su oficiales y agentes, «preservarán en la mayor medida posible la unidad familiar y los derechos de paternidad de los padres y tutores legales que no son ciudadanos».

Esta iniciativa obligará al ICE a desarrollar una nueva capacitación para que sus agentes estén informados sobre la protección de los derechos de paternidad o tutela de los padres inmigrantes indocumentados.

Finalmente, la nueva guía del ICE permite a los padres o tutores, una vez deportados, que regresen a los Estados Unidos, temporalmente, para asistir a las audiencias de custodia de sus hijos.

