Trabajan para una firma de abogados y emprendieron en la decoración

Marian es una venezolana que viajó a los Estados Unidos el 17 de noviembre de 2018, actualmente vive en la ciudad de Charlotte. En su país se graduó como Contador Público y al llegar a Estados Unidos empezó a trabajar como mesera.

Salir de su país fue una decisión difícil, pero motivada por su hijo dio el paso. Viajó sin él, muy fuerte para ella, pero todo cambió y hoy su panorama es distinto en familia.

Marian y Keshia comparten la pasión por decorar y aunque a veces deben encontrar el equilibrio, todo lo que hacen para todo tipo de eventos les queda genial. Marian dijo «hemos podido emprender gracias a Dios, porque a pesar de tener responsabilidades en casa, ser madre, no ha sido fácil, pero no imposible, se ha requerido dedicación, tiempo, capacitación, constancia, si sigues y no te sales del objetivo todo es posible».

Dos culturas un emprendimiento

El caso de Keshia es distinto, ella es panameña – americana, viajó a Panamá el 11 de diciembre de 1999, y regresó a los Estados Unidos en enero de 2008 luego de hacer sus estudios de bachiller. Dijo «quería regresar porque sabía de las oportunidades que ofrece este país, pero inicialmente mi plan era estudiar medicina, quería ser doctora, pero me di cuenta de que realmente no era mi pasión».

Luego termina trabajando en una firma de abogados, donde conoce a Marian. Ambas compañeras soñadoras y ansiosas de emprender han logrado sumar esfuerzos y crean «Mak Fiesta Solutions», pueden ubicar la marca en las redes sociales Facebook e Instagram @makfiestasolutions

Ya son dos años ofreciendo sus servicios como decoradoras en todo Charlotte y sus alrededores para toda ocasión, además alternan sus otras responsabilidades de empleo.

Gracias chicas por permitirme contar su historia.

Me despido, hasta la próxima,

Adriana Henríquez

@migrantesenvuelo