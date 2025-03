Músico venezolano cumple su sueño y crea “El Sistema North Carolina”

Fue el 3 de marzo de 2013 cuando Rosendo arribó a los Estados Unidos. En ese momento, la situación sociopolítica en Venezuela comenzaba a desestabilizarse, lo que, sumado a una oferta de trabajo, lo impulsó a tomar la difícil decisión de emigrar.

Rosendo se formó como músico y trabajó en prestigiosas orquestas sinfónicas, además de impartir clases de música en el reconocido programa de acción social «El Sistema». Sin embargo, al llegar a los Estados Unidos, aunque pudo continuar dando clases de música, también tuvo que alternar con otros trabajos como la construcción, demolición y ser mesero en restaurantes.

Formación Académica

Una oferta de trabajo en música lo llevó a Carolina del Norte, donde también residía su hermana. Además, Rosendo deseaba continuar su formación académica, objetivo que alcanzó en agosto de 2024 tras culminar su segunda maestría en Educación en la prestigiosa escuela de música Longy de Bard College.

En noviembre de 2024 fundó la organización «El Sistema North Carolina», cuya misión es transformar vidas a través de la música.

«Nos inspiramos en el reconocido programa de acción social creado por el Maestro José Antonio Abreu, El Sistema, en el cual me formé. Además, completé mis estudios universitarios en Venezuela, con una licenciatura en música del IUDEM y una maestría en música de la Universidad Simón Bolívar. Con mucha disciplina y perseverancia, he logrado dedicarme a lo que amo. Poco a poco me he ganado un nombre en el competitivo mundo de la música y la enseñanza musical en Estados Unidos», comenta.

Su mensaje para la comunidad migrante:

Nunca dejen de soñar. Los sueños son el motor que nos impulsa a avanzar, incluso en los días más difíciles. Aunque parezca que hay obstáculos enormes, recuerden que cada paso, por pequeño que sea, nos acerca a nuestras metas. Trabajen con determinación. A veces será necesario salir de nuestra zona de confort, como lo hice yo al dar clases de música mientras trabajaba en construcción. Pero esos sacrificios valen la pena, porque cada esfuerzo construye el futuro que deseamos. Busquen siempre aprender y crecer. Este país está lleno de oportunidades, y cada día es una nueva posibilidad para avanzar hacia nuestros sueños. Nunca se rindan. Todo lo que desean está al alcance si se mantienen enfocados y perseveran. Si yo he logrado transformar mi sueño en realidad con «El Sistema North Carolina», ustedes también pueden alcanzar lo que se proponegan.

«Sigue adelante. Trabaja duro y recuerda que los sueños no tienen fronteras».

Me despido, hasta la próxima historia.

Adriana Henríquez

@migrantesenvuelo