Emigró a Portugal y se consolida como “Un Papá Todo Terreno”  

Hablar del protagonista de esta historia es admirar su rol de padre, esposo y hombre de 40 años, que decidió salir de su país para ofrecerle una mejor calidad de vida a sus hijas que recién habían diagnosticado con TEA. #MiVuelo presenta a Danilo Mereu.

Fue el 2 de diciembre de 2015, cuando Danilo, Adriana, Emma e Isabella, salieron de Venezuela. Ya son más de cinco años en Portugal, país que escogieron como su segundo hogar. La descendencia portuguesa por parte de la familia de su esposa ayudó mucho a dar el paso, además la situación de su país no estaba nada bien, había sido un año difícil aquel 2015, a eso se le sumó que a sus hijas la habían diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista, TEA, por lo que decidieron salir en busca de nuevos rumbos y oportunidades.

Danilo dijo “emigrar fue muy fuerte, la principal barrera fue para mi el idioma, no tener aprobada la residencia en el país y no conseguir trabajo me tenía muy mal, pero el tiempo de Dios es perfecto”. Resulta que cuando ya casi se les agotaba el dinero, su esposa consiguió trabajo, luego él también pudo ingresar en una compañía y hoy siguen ambos trabajando en esas empresas, les ha ido bien, lograron establecerse. Sobre sus hijas, al referirse a ellas le brillan los ojos a Danilo, no es para menos, sus tesoros, unas niñas bellas, inteligentes, la razón de ser de esta pareja, ellas están bien.

Nos cuenta Danilo que gracias a la ayuda por parte de la familia de su esposa pudieron avanzar mucho, por cierto, Adriana es una colega periodista la conocí en Maracay y tuve el gusto de trabajar con ella en un canal regional en TVS, bellos tiempos y soy testigo de lo entregada y comprometida que es frente a cualquier tarea que se le asigne, quizás por eso emprendieron como pareja en el mundo de la fotografía y video.

“A Nossa IDEA” su primer emprendimiento

Nació Anossaidea su primer reto, juntos crearon este proyecto dedicado a fotografiar rostros, personas, por supuesto que las modelos de casa no podían faltar, sus niñas aparecen en la cuenta en Instagram @anossaidea allí pueden ver lo profesional que Adriana Rodrigues, con el apoyo de Danilo llevan esta red social.

Tiempo después surge otra idea que ha revolucionado el hogar y el día a día de todos ellos, porque nace “Un papá todo terreno”, un espacio en el que Danilo cuenta tips y su experiencia como padre de gemelas con TEA. Tiene su canal YouTube en el que cada video es muestra de una paternidad responsable y con propiedad narra cada paso al lado de sus niñas y esposa. Una iniciativa que aplaudimos y recomendamos sigan y den su apoyo.

Danilo envió un mensaje para todos en especial a esos migrantes que por alguna razón salieron de su país natal, dijo “no se dejen abatir, con constancia todo se consigue, tengan pensamientos positivos porque son energía y ayuden a quien lo necesite en la forma que sea, el bien que hacemos se regresa multiplicado”.

Bella historia, dignos de admirar y nos llena de orgullo. Gracias Danilo y Adriana, Dios los seguirá bendiciendo para que llenen de amor y guíen a esas princesas. Gracias por compartir tu historia.

Me despido hasta la próxima historia,

Adriana Henríquez

@migrantesenvuelo