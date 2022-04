Mayorkas heredó «un sistema roto y desguazado»

Washington, DC.- Alejandro Mayorkas, el secretario de Department Homeland Security (DHS), precisó, que la administración Biden «heredó» un sistema de inmigración desarmado y que, «solo el Congreso puede arreglarlo».

Ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, el secretario de DHS, resaltó que la administración, «ha manejado efectivamente» la crisis en la frontera con México.

Por su parte, la representante demócrata de California, Lucille Royball Ayala, preguntó sobre los planes de dejar sin efecto en mayo el Título 42. A lo que Mayorkas, respondió, «Heredamos un sistema roto y desguazado, y solo el Congreso puede arreglarlo».

Además, agregó, “Sí, hemos manejado efectivamente el número sin precedentes de extranjeros que buscan entrar en Estados Unidos”. A pesar de admitir que, «un incremento significativo en las detenciones de migrantes pondrá graves presiones sobre nuestro sistema».

