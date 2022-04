Lista de «Primeras Latinas» candidatas a escaños políticos

Washington, DC.- El grupo Latino Victory Project, anunció una lista preliminar del proyecto, «Primeras Latinas», que apoya a aspirantes para los escaños en el Congreso y cargos estatales.

La presidenta de este grupo que promueve candidaturas demócratas, Nathalie Reyes, informó que este año entre las candidatas al Congreso apoyadas por la organización están Yadira Caraveo por Colorado y Andrea Salinas por Oregon.

La organización, cofundada en 2014 por la actriz Eva Longoria Bastón, apoya a estas candidatas a las elecciones de mitad de término del próximo 8 de noviembre, que renovarán un tercio del Senado y el total de congresistas de la Cámara Baja.

Del mismo modo, el apoyo también se amplía para Annette Taddeo para ser la primera gobernadora latina de Florida. Además, de apoyar a Nellie Gorbea, que pretende ser la primera gobernadora en Nueva Inglaterra.

