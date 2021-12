Más de 26 mil solicitantes de asilo esperan en frontera

Los Ángeles, CA.- Un informe del Centro Robert Strauss para la Seguridad y el Derecho Internacionales de la Universidad de Texas en Austin, determinó que hay 26.505 solicitantes de asilo inscritos en listas de espera en frontera con EE. UU.

Estos números del mes de noviembre, representan un aumento del 29% en comparación con el número de solicitantes para el mes de agosto de 2021, que registraron 20.606 migrantes.

Cabe destacar que, las listas de espera son una iniciativa de las organizaciones defensoras de los migrantes, que están tanto en México como en EE. UU. colaorando en la frontera. Estas listas se están implementado desde 2018 para otorgar una especie de orden.

De igual forma, el Department of Homeland Security (DHS) inició un conteo de los solicitantes de asilo en todos los accesos de entrada a EE. UU. Al mismo tiempo, el Centro Strauss se ha dedicado a la tarea de documentar estas listas informales con actualizaciones trimestrales.

The latest #StraussCAMPI metering report documenting asylum waitlists, asylum seekers, and migrant shelters along the U.S.-Mexico border shows approx. 26,505 asylum seekers are on waitlists in eight border cities (up 29% from Aug). @Sleutert @yatescait https://t.co/OeOwDSrdzK pic.twitter.com/duwbr4QIXu

— Strauss Center (@StraussCenter) December 1, 2021