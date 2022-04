Ley permite a los inmigrantes anular declaración de culpabilidad

Denver, CO.- La Legislatura de Colorado aprobó, este lunes, una ley que autorizará a algunos inmigrantes indocumentados que se declararon culpables de delitos menores, solicitar la anulación judicial de esa declaración, para evitar la deportación.

Asimismo, la Ley SB22-103, fue aprobada por unanimidad en el senado de Colorado. Las votaciones quedaron así; 34 votos a favor y una ausencia; y con una amplia mayoría de 40 en favor y 25 en contra en la Cámara de Representantes local.

Pese a que la ley está aprobada, todavía no ha entrado en vigor, fue impulsada por la senadora estatal Julie Gonzáles, junto a la representante estatal Kerry Tripper, ambas de la bancada demócrata.

En este sentido, la ley reconoce que muchos inmigrantes indocumentados acusados de delitos menores o contravenciones no recibieron información adecuada de sus abogados sobre estas consecuencias.

Por esta razón, la ley ofrece la explicación a los inmigrantes que no tuvieron esa oportunidad de decidir, “a sabiendas, inteligentemente y voluntariamente”, de declararse culpable o no de las acusaciones en su contra.

