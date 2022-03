Beneficio para Inmigrantes indocumentados que no puedan pagar fianza

Washington, DC.- La Unión de Libertades Civiles (ACLU), informó que un tribunal federal de Estados Unidos, aprobó un acuerdo extrajudicial que le prohíbe al gobierno mantener detenidos a inmigrantes indocumentados porque no puedan pagar la fianza impuestas.

En este sentido, el subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes en ACLU, precisó, «Nadie debería quedar encerrado porque no tenga dinero para comprar su libertad».

Ver más: Inmigrantes indocumentados atentos a presupuesto de estado

En el mismo orden, añadió, «Este acuerdo le pone freno a nuestro descontrolado sistema inmigratorio de prisiones y proporciona un modelo para la reforma en todo el país».

De manera que, antes de esta situación las autoridades no estaban en la obligación de considerar la capacidad de pago de los extranjeros. Así que, fijaban montos de fianza a los que eran escogidos para deportación.

Join the ACLU and help protect the rights of all people in Washington! https://t.co/T0aamH9pay

Ahora bien, la ACLU informó que muchos inmigrantes indocumentados, han estado encarcelados durante meses, en casos por años, solo porque no tenían para pagar la fianza.

BREAKING: Arizona Governor Doug Ducey has signed into law a ban on gender-affirming care for trans youth.

The government can’t violate our rights without a fight. We, alongside @ACLUaz and @NCLRights, will see you in court.

— ACLU (@ACLU) March 30, 2022