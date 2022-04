Estados Unidos seguirá deportando inmigrantes, con o sin Título 42

Washington, DC.- La administración Biden advirtió, este jueves, que seguirá deportando a los inmigrantes que entren al país de manera irregular, independientemente de que esté vigente o no, el Título 42, que responde a una norma sanitaria utilizada para expulsar inmigrantes con el pretexto de la pandemia de covid-19.

En este sentido, la directora de Comunicación de The White House, Kate Bedingfield, precisó, «Para ser claros, las personas que crucen la frontera sin autorización legal serán colocadas de inmediato en procedimientos de deportación y, si no pueden acreditar su estancia en Estados Unidos, serán devueltas rápidamente a sus países».

Estados Unidos deportando inmigrantes indocumentados con o sin norma extraordinaria por covid-19

Por el momento, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), están estudiando la posibilidad de levantar o no, la norma Título 42. De extenderse sería hasta finales de mayo.

Sin embargo, Bedingfield precisó que todavía se trata de «una decisión» que debe tomar el organismo sanitario, refiriéndose a la CDC.

Pero, también dejó bastante claro que la Casa Blanca se está, «preparando para cualquier contingencia», incluyendo un aumento de las cifras migratorias.

Finalmente, subrayó que el objetivo de la administración Biden es, «procesar a los migrantes de manera segura y ordenada«. Al mismo tiempo, que expulsa a los que crucen de manera irregular su frontera compartida con México.

Para concluir, la directora de comunicación también aclaró que la pobreza y violencia de los países de origen de los inmigrantes, no son estrictamente admitidos para pedir asilo en los Estados Unidos. Aclarando, que es una condición reservada para las personas que sufren, «persecución».

