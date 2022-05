Juez Federal prohíbe a Biden anular el Título 42

Washington, DC.- La iniciativa del Joe Biden de revocar el Título 42, fue paralizada por el juez federal de Luisiana, Robert Summerhays, por lo que el país podrá seguir deportando de manera exprés a indocumentados tomando como argumento la pandemia del covid-19.

Los Center for Disease Control and Prevention (CDC), anunció anteriormente su intención de anular la medida Título 42, este 23 de mayo.

El U.S. Department of Justice reaccionó ante este fallo, anunciando por medio de un comunicado que apelará la decisión del juez. Hay que recordar que el Título 42 permite la deportación inmediata de indocumentados puesta en marcha por el expresidente Trump.

Por su parte, el juez Summerhays, nominado por Trump, suspendió el fin del Título 42. Esto como respuesta a la demanda que presentaron los líderes republicanos de varios estados, como Arizona, Luisiana y Misuri. Que buscaban frenar el plan de La Casa Blanca sobre esa norma.

“Whether invoking ‘public health’ or ‘American jobs,’ Title 42 never did fit the American constitutional ideal of due process or speedy court proceedings. Instead, it has become a crazy distraction from the real issue – our immigration system is broken.” https://t.co/XO2RDdqLYl

— Families Belong Together (@fams2gether) May 17, 2022