Juez Emmet Sullivan prohíbe expulsión de migrantes bajo el Título 42

San Diego, CA.- El juez federal de distrito Emmet Sullivan, prohíbe a la administración Biden levantar las restricciones de asilo impuestas durante la presidencia de Donald Trump, bajo el Título 42 que ha determinado la seguridad fronteriza de Estados Unidos desde inicios de la pandemia del covid-19.

Con este fallo se determina que el cumplimiento de la medida debe terminar de inmediato para familias y adultos solos. Al mismo tiempo, etiquetó esta medida como una orden «arbitraria y caprichosa».

Ver más: DHS ofrece continuación de TPS a centroamericanos

El juez Suvillan que fue designado por el expresidente Bill Clinton, comunicó su decisión en 49 páginas que las autoridades no tomaron en consideración el gran impacto en los inmigrantes. Menos se pasearon por otras alternativas para manejar la situación.

Por el momento, el fallo de Sullivan podría representar un giro para la seguridad fronteriza de los Estados Unidos. País que por el momento ha expulsado en 2.4 millones de oportunidades a inmigrantes desde que la norma entró en vigor en 2020.

BREAKING — U.S. Judge Emmet Sullivan voids the Title 42 order that has allowed U.S. border officials to quickly expel migrants, finding it "arbitrary and capricious in violation of the Administrative Procedure Act" pic.twitter.com/E9tzNDtZpq

— Camilo Montoya-Galvez (@camiloreports) November 15, 2022