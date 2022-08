Inclinaciones de los votantes hispanos a dos meses de las elecciones

Washington, DC.- Un informe del Pew Research Center publicó que solo a dos meses para las elecciones de medio término en Estados Unidos, 53% de los votantes hispanos están inclinados hacía los candidatos demócratas, dejando a un rezagado 28% de preferencia a los republicanos.

En ese sentido, la inclinación de los votantes hispanos es muy relevante comparándose con las preferencias que Pew encontró entre los votantes. Así pues, con un 44% a favor de candidatos demócratas y 42% de los republicanos.

El informe de este sondeo sobre la opinión política que fue realizado entre el 1 y el 14 de agosto, Pew recibió 7.647 respuestas de votantes, aquí se incluyen 1.622 hispanos.

Por otro lado, la encuesta ya estaba completa antes de que el Federal Bureau of Investigation (FBI) allanó la residencia Mar-a.Lago en Florida, perteneciente al expresidente Donald Trump.

