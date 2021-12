Greg Abbott continua con el mismo libreto acobijado en la idea de Trump de construir un «muro» en frontera con México

Austin, TX.- El gobernador republicano, Greg Abbott, criticando al Gobierno Federal porque, «no ha cumplido con su trabajo», inició la construcción de su propio «muro» en la frontera con México.

Asimismo, el controversial Greg Abbott argumentó que esta valla, de barras de acero, es porque «Texas está dando un auténtico paso sin precedentes».

Del mismo modo, el gobernador, en una conferencia de prensa dijo, «un muro en nuestra frontera para asegurar y salvaguardar la soberanía de Estados Unidos, así como la de nuestro propio estado».

Texas is securing the border. pic.twitter.com/nJoWpB6URV

Unlike the Biden Admin, we arrest illegal immigrants coming across the border & send them to jail.

We are building our own border wall.

10,000 Texas National Guard & Texas Dept. of Public Safety personnel are deployed at the southern border.

De esta forma, Abbott sigue trabajando arduamente en la promesa presidencial de Trump, para el año 2016. Así lo confesó, «Este muro fronterizo que ven detrás de nosotros es una réplica del muro fronterizo que erigió el presidente Trump. Mismo material, mismo concepto».

The Texas border wall is officially up.

While Biden does nothing, we are stepping up to protect our communities.

The Lone Star State is securing the border. pic.twitter.com/oYuY4zYLQl

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 18, 2021