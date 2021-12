Administración Biden otorgará 20000 visas

Washington, DC.- El Department Homeland Security (DHS) anunció este lunes que otorgará 20.000 visas adicionales para trabajadores temporales estacionales para este invierno.

De esta manera, el DHS estaría aumentando la cantidad de visas disponibles, para la temporada más concurrida, el verano. Al mismo tiempo, este anuncio nace en un marco de escasez de trabajadores.

Es decir, estas 20.000 visas adicionales se suman a las 33.000 visas disponibles para las personas empleadas durante la primera mitad del año fiscal, que va del 1 de octubre al 31 de marzo.

De esta forma, la visa H-2b permitirá a los empleadores llevar trabajadores extranjeros a EE. UU. para labores no agrícolas. Por ejemplo, oficios como: jardinería, hotelería y otras industrias serán los más valorados.

@DHSgov & @USDOL announced the forthcoming publication of a joint temporary final rule making an additional 20,000 H-2B temporary nonagricultural worker visas available for fiscal year 2022. Learn more: https://t.co/SnG1DvAe8q

— USCIS (@USCIS) December 20, 2021