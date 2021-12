Washington, DC.- La administración Biden, anunció que suspendió las negociaciones con las familias que después de ser separadas a la fuerza de sus hijos, exigen compensación.

Esta práctica se llevó a cabo durante la administración del expresidente Trump, dónde más de 5000 menores de edad fueron alejados de sus padres.

Estas cifras fueron abultadas entre el 2017 y 2018 en la frontera con México. Además, se estima que unos 270 menores siguen separados de sus padres hasta el día de hoy.

Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), para 2019 inició una demanda legal para representar a más de 900 familias. La intención de este recurso legal es indemnizar por daños psicológicos a las víctimas.

By walking away from negotiations with families who were separated, Biden is choosing to defend the practice of family separation in court.

Join us and tell the Biden administration — it is their responsibility to compensate these families for harm done.https://t.co/CYzMKZFELP

— ACLU (@ACLU) December 17, 2021