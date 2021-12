El «Plan C» de los demócratas busca el alivio migratorio para 6.5 millones de indocumentados en Estados Unidos

Washington, DC.- La encargada de interpretar el reglamento del Senado de Estados Unidos, Elizabeth MacDonough, propinó por tercera vez un golpe al «Plan C» migratorio que propone el presidente Biden.

De esta manera, MacDonough que funciona como un árbitro imparcial, concluyó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan social de 1,75 billones de dólares.

Asimismo, los demócratas planeaban incluir esta reforma a través del programa «Build Back Better», donde se incluye una gran cantidad de propuestas inherentes al cambio climático, educación e inmigración.

Según un análisis de la Congressional Budget Office (CBO), el plan ofrece un amparo de cerca de 6.5 millones de dólares. Lo que permitiría a los inmigrantes obtener permisos de trabajo protegiéndolos de deportaciones.

We will – we must – get Build Back Better passed, even in the face of Republican opposition.

— President Biden (@POTUS) December 16, 2021