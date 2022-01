Escandaloso número de casos pendientes para inmigrantes

Nueva York, NY.- Un informe del centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa en Nueva York, arrojó que se sumaron 1.596.193 casos acumulados en el sistema de estatus legal de inmigrantes, al final de diciembre 2021.

Esta cifra, representa el número más grande en su historia, y ha incrementado a un «ritmo vertiginoso» durante la administración Biden.

Asimismo, el informe detalló que entre octubre y diciembre del 2021 se produjo 140.000 nuevos casos, el mayor registro, lo que por lejos supera cualquier aumento trimestral en los momentos más críticos de la administración del ex presidente Trump.

De manera que, el informe buscando aterrizar la idea explica que el número de casos acumulados, representa casi el tamaño de la población de Filadelfia. Considerada la sexta ciudad más grande de los Estados Unidos.

The U.S. immigration court has reached the largest backlog ever, at nearly 1.6 million cases by the end of December, according to a new @TRACReports. The main contributor to the increase, per TRAC: a flood of new cases recently filed by DHS. https://t.co/5BOVydI25O pic.twitter.com/KXJEZm3Nl7

— Silvia Foster-Frau (@SilviaElenaFF) January 18, 2022