En Nueva Jersey piden a Kamala Harris apoyo a reforma migratoria

Nueva York, NY.- Organizaciones de defensa de inmigrantes en Nueva Jersey pidieron en un comunicado a la vicepresidenta Kamala Harris, que use su poder como presidenta del Senado. Con la finalidad de aprobar el proyecto que daría un camino a la ciudadanía a millones de indocumentados.

Asimismo, también pidieron a la vicepresidenta que detenga las deportaciones a Haití y se suspenda el Título 42. El mismo que permite la expulsión inmediata de migrantes que cruzan la frontera de manera ilegal.

Ver más: Reunión de seguridad entre EE. UU. y México sobre migración, injerencia y la DEA

En líneas generales, se han unido a las voces a través del país que han pedido a Harris que desconozca la opinión de la encargada de interpretar el reglamento del Senado, Elizabeth MacDonough. La misma que, en dos ocasiones ha rechazado incluir el plan migratorio en los próximos presupuestos.

Por su lado, Mariana Velásquez de la organización Se Hace Camino Nueva Jersey indicó, «Como trabajadora de la salud esencial durante la pandemia, arriesgué mi vida todos los días para ayudar a mantener abierta una clínica de salud».

🚨 HAPPENING NOW: Watch as we welcome @VP Harris to @CityofNewarkNJ and remind her that #WeAreHome @VP you have the power to deliver a path to citizenship through reconciliation for our immigrant communities. pic.twitter.com/bpwJg4JvCV

Al mismo tiempo, Velásquez continuó, «Hago un llamado a Harris para que se comprometa a usar su autoridad para garantizar que trabajadores esenciales, como yo y millones de otros indocumentados, en Nueva Jersey tengan un camino a la ciudadanía a través de la reconciliación».

Immigrants and allies continue to welcome @VP to NJ- now in Newark- with one unified message.

“We need citizenship NOW.”@VP must use her independent authority to disregard the parliamentarian and demand a pathway to citizenship. #WeAreHome pic.twitter.com/IfWIPYLWKN

— Make the Road New Jersey 🦋 (@MaketheRoadNJ) October 8, 2021