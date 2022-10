Entérese de quiénes podrán renovar DACA

Washington, DC.- La U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), continuará aceptando y procesando las solicitudes de dreamers para renovar DACA, además de los permisos de trabajo, pero no procesará solicitudes iniciales del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infanci (DACA).

Tomando en cuenta que el pasado miércoles, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5° Circuito determinó que el DACA es ilegal. Al tiempo que permitió que unos 700.000 beneficiarios, denominados dreamers amparados pudieran renovar sus amparos de deportaciones y autorizaciones de trabajo.

Como era de esperarse, el tribunal frenó el procesamiento de nuevas solicitudes de jóvenes indocumentados que no se habían registrado. Pese a que se encuentran en territorio estadounidense desde el 15 de junio de 2007 o antes.

Dreamers podrán renovar su protección de DACA mientras el programa sigue en las cortes

Sin embargo, el tribunal detuvo el procesamiento de nuevas solicitudes de jóvenes indocumentados que no se habían registrado y que se encuentran físicamente en Estados Unidos desde el 15 de junio de 2007 o antes.

Ur M. Jaddou, director de la agencia federal que ejerce funciones amparado bajo el Department Homeland Security (DHS), explicó, «Si bien la decisión de la Corte de Apelaciones es profundamente decepcionante, no cambia las operaciones actuales de la USCIS».

Además añadió, «De acuerdo con la orden de la corte, USCIS continuará aceptando y procesando solicitudes de renovación de DACA y autorizaciones de empleo (EAD), pero no procesando solicitudes iniciales de DACA».

Por su parte, los demandantes sostienen que el reglamento de DACA no tomó en cuenta la opinión del público luego de su publicación en el Registro Federal. Además, tampoco tomó en consideración la opinión de los afectados directos que califican en este programa.

Finalmente, los demandantes también resaltaron que DACA modificó partes de la ley de inmigración sin autorización del Congreso. Por ejemplo, lo relacionado con el permiso de trabajo a inmigrantes indocumentados.

