Dilema financiero de los Hispanos en Estados Unidos

Charlotte, NC.- Un reporte publicado por McKinsey & Company, titulado «La situación económica de los latinos en Estados Unidos: El sueño americano aplazado», detalló que, el 32% de los hispanos en Estados Unidos envían remesas a sus familiares fuera de las fronteras norteamericanas.

De esta manera, se considera que más dos tercios de estos hispanos en Estados Unidos envían hasta el 30% de sus ingresos. Siendo México, uno de los más beneficiados por el envío de remesas en la relación a la cantidad de inmigrantes que tiene en Estados Unidos.

Asimismo, México registró, en los últimos 19 meses un alza en el monto de las remesas recibidas por familias mexicanas de sus parientes en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2021 México recibió $53.000 millones en remesas, donde el 90% provenía de Estados Unidos.

Sin embargo, muchos hispanos en Estados Unidos, en particular los inmigrantes, enfrentan serios problemas económicos a raíz de la falta de empleo. Este escenario está enmarcado en la pandemia del covid-19. Adicionalmente, se agrega la barrera legal de estos trabajadores con estatus migratorio irregular.

