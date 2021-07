DHS reanuda procedimiento de deportación rápida para familias inmigrantes

Washington, DC.- El Departament of Homeland Security (DHS), anunció este lunes, que planea acelerar el procedimiento de deportación rápida de algunas familias inmigrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México.

Por ahora, algunas familias ahora estarán sujetas al procedimiento de deportación por vía rápida conocido como “deportación acelerada”. Este permite a las autoridades de inmigración expulsar a una persona sin una audiencia ante un juez de inmigración.

Asimismo, el procedimiento se aplicará a las familias que no sean expulsadas rápidamente en virtud de la política fronteriza relacionada con la pandemia.

“Intentar cruzar a Estados Unidos entre puertos de entrada, o eludir la inspección en los puertos de entrada, es la forma incorrecta de llegar a Estados Unidos”, dijo el lunes el DHS en un comunicado.

DHS and @TheJusticeDept have expanded the dedicated docket process for fair and timely immigration hearings to #Boston.https://t.co/9gYSSv2O54

— Homeland Security (@DHSgov) July 27, 2021