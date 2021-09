Juez Federal bloqueó aplicación de política que expulsa inmigrantes

Los Ángeles, CA.- Defensores de los inmigrantes celebraron, este jueves, la decisión de un tribunal federal de prohibir la expulsión por razones sanitarias de familias inmigrantes que ingresan por la frontera.

La orden del juez federal, Emmet Sullivan, del Distrito de Columbia, contenida en un fallo de 58 páginas, bloqueó la aplicación de una política impuesta el año pasado por el Gobierno del entonces presidente Donald Trump.

Asimismo, la denominada política Título 42, permite expulsar a los inmigrantes que llegan a la frontera. Considerándolos una amenaza a la salud pública en medio de la pandemia de covid-19.

En su momento, la American Civil Liberties Union (ACLU) había demandado al Gobierno de Trump por la aplicación de la medida. Pero también, revivió la querella ante la continuación de la política por parte de la Administración del actual presidente Biden.

Finally Justice served! The reprehensible and indefensible Title 42 policy blocking asylum seekers has been blocked with respect to families w children. The order will be paused pending appeal by USG. https://t.co/DbrF0rvDfe

En un comunicado, Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de ACLU, declaró, “El presidente Biden debió poner fin a esta política cruel e ilegal hace mucho tiempo. El tribunal hizo bien en rechazarla hoy”.

The good news in this update from DOJ: MPP has not restarted.

The bad news: the Biden administration has not re-terminated the program or even announced a plan to do so

That leaves in question whether the admin has abandoned its promise to end MPPhttps://t.co/lpzV7aJcz3

— Omar C. Jadwat (@OmarJadwat) September 16, 2021