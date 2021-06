Ciertos beneficiarios de TPS no califican a “Green Card”

Washington, DC.- La Corte Suprema, este lunes, dictaminó que los beneficiarios de Protección Temporal (TPS), que ingresaron de forma ilegal a EE.UU, no podrán solicitar la “Green Card”. Los jueces del Máximo Tribunal señalan que el TPS no puede ser considerado como una forma de “admisión” a los Estados Unidos.

Además, los jueces consideraron que obtener ese beneficio migratorio no cuenta como una forma de admisión al país. Lo que no garantiza una estadía permanente en EE.UU, a menos que haya una reforma migratoria en el Congreso que así lo defina.

El caso que revisaron los ministros fue el de José Santos Sánchez, originario de El Salvador, que vivió en los EE.UU. durante dos décadas y argumentó que cumplió con ese mandato –de ingreso legal– cuando se convirtió en beneficiario de TPS. Sin embargo, su petición de “Green Card” ante Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) fue rechazada.

La opinión fue escrita por la jueza Elena Kagan. Quien consideró que los inmigrantes indocumentados, aún bajo protección de TPS, no pueden aplicar por una “Green Card”. Esto, siguiendo los lineamientos de la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA), la cual establece que un extranjero puede obtener Residencia Permanente si ingresó en forma legal al país.

La jueza Kagan considera que los indocumentados con TPS no fueron admitidos legalmente “y su TPS no altera ese hecho”. Escribió, la jueza, “Por lo tanto, no puede convertirse en residente permanente de este país”, consideró. “Sánchez no ingresó legalmente y su TPS no elimina el efecto de esa entrada ilegal”.

Explicación, la jueza Kagan dice que el estatus legal y la admisión son conceptos distintos en la ley de inmigración, por lo que establecer el primero no impacta al segundo.

Actualmente hay unas 400,000 personas bajo protección de TPS. Sin embargo, la cifra aumentará con la asignación de venezolanos a este programa. Así, como la reasignación a originarios de Haití. Además de que activistas buscan que se aplique el programa a gente de Guatemala.

