Cómo recibir el Child Tax Credit si estás indocumentado con hijos estadounidense

Washington, DC.- El Child Tax Credit ya es un hecho, y los padres de ciudadanos estadounidense menores de 18 años ya gozan del beneficio del crédito tributario por hijos.

A partir de este mes, las familias comenzaron a recibir hasta $300 por hijo. Esto según lo estipulado como parte de la medida de recuperación ante el covid-19.

Un punto claro, es que los beneficiarios incluirán a los inmigrantes que residen en el país sin documentos, pero cuyos hijos tienen un número de Seguro Social.

La política representa un cambio en comparación con los otros programas de gobierno que surgieron durante la pandemia por covid-19 —incluyendo bonos adicionales a las prestaciones por desempleo y los cheques de alivio por el coronavirus del año pasado— que excluyeron a los inmigrantes indocumentados.

For eligible families to get the #ChildTaxCredit, home can be the place in the U.S. where they regularly live, like a shelter or temporary lodging. You may be qualified for monthly payments from #IRS even if not at the same location all year long. See https://t.co/QsIMs56FuT pic.twitter.com/C49KKSvDex

— IRSnews (@IRSnews) July 31, 2021