Guía para entrar a Estados Unidos por tierra desde México a partir del 8 de noviembre

Washington, DC.- A falta de una semana para que el Gobierno de los Estados Unidos abra sus fronteras terrestres con México y Canadá, después de 20 meses cerradas a los extranjeros por la pandemia de la covid-19, se explicó detalles de los requisitos para poder ingresar al país.

Desde el 2020, la U.S. Customs and Border Protection (CBP), limitó el ingreso en las fronteras norte y sur debido a la pandemia. Asimismo, el gobierno federal suspendió el ingreso de extranjeros que habían visitado recientemente ciertos países.

Ver más: Administración Biden relaja requisitos para viajes de extranjeros a EE. UU.

De esta manera, el Gobierno anunció que abandonaría las restricciones por países particulares y adoptaría políticas de viajes que se centran primordialmente en la vacunación, a fin de avanzar hacia una reanudación de los viajes.

De esta forma, a partir del 8 de noviembre entrarán en vigencia nuevos requisitos para los viajeros que ingresen a los Estados Unidos en los puertos terrestres y por ferry con México y Canadá.

Starting November 8, fully vaccinated, non-citizen travelers with appropriate documentation may enter the U.S. at land and ferry border crossings.

This shift eases long-standing restrictions on non-essential travel, consistent with public health guidance.https://t.co/9j4wyyuXaG

— Homeland Security (@DHSgov) October 29, 2021