Casa Blanca: Joe Biden preside Primera Ceremonia de Naturalización

Washington, DC.- Desde la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden encabezó, este viernes, su primera ceremonia de naturalización en la que 21 inmigrantes se convirtieron en ciudadanos estadounidense.

Durante una breve alocución, el mandatario honró a los nuevos ciudadanos y reconoció el aporte de los inmigrantes al país, sobre todo durante la pandemia del coronavirus.

Al mismo tiempo, Bide aprovechó para pedir al Congreso que regularice a “dreamers”, beneficiarios de TPS y trabajadores agrícolas esenciales. Quienes recibirían una residencia temporal, luego la Green Card y finalmente calificarían para la ciudadanía estadounidense.

Happening Now: President Biden participates in a naturalization ceremony to welcome citizens to our country. https://t.co/Z4E1XiaR4i

— The White House (@WhiteHouse) July 2, 2021