90 inmigrantes se entregan en Arizona

Arizona, PHX.- 90 inmigrantes, se entregaron, en menos de 24 horas, a la Patrulla Fronteriza en Three Points, al oeste de Tucson, en Arizona.

Más de 45 de estos inmigrantes, eran menores no acompañados. Los cuales, son procesados y refugiados en el centro de detención de la patrulla fronteriza en Tucson.

Ver más: Donald Trump viajó a la frontera con México

El centro de procesamiento en donde se están albergando a menores no acompañados y a núcleos familiares, tiene capacidad para albergar a 500 personas

Según, el Agente en jefe interino de la Patrulla Fronteriza del Sector de Tucson de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, John R. Modlin, se trata de, 62 guatemaltecos, 39 de ellos menores no acompañados.

In less than 24 hours, 90 migrants surrendered to agents from the Three Points Station. More than half were unaccompanied #migrant children from Guatemala, Honduras, Nicaragua, and El Salvador. pic.twitter.com/BW2N1EW3BS

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) June 30, 2021