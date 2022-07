Autoridades en EE. UU., usan localización de smartphone de indocumentados

Washington, DC.- La Unión de Libertades Civiles (Aclu), denunció que las autoridades migratorias de Estados Unidos usan datos de localización de indocumentados, por medio de smartphone sin orden judicial.

Según Shreya Tewari de Aclu, la documentación obtenida precisa, «los intentos del Gobierno por lavarse las manos de toda responsabilidad en la adquisición de datos sobre la localización de personas que requerirían una orden judicial».

Ver más: ¿Nicaragüenses tendrán extensión del TPS?

En este sentido, la Aclu detalló que la información «extraída a las llamadas de aplicaciones en teléfonos inteligentes«, viene recopilada por la U.S. Customs and Border Protection (CBP), U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y otras agencias dependientes del Department of Homeland Security (DHS).

Del mismo modo, se sabe que las autoridades de inmigración acudieron a las aplicaciones y smartphone para dar con la ubicación de los migrantes indocumentados que esperan la audiencia en tribunales de inmigración para determinar si tendrán legalidad en el país, o serán deportados.

Privacy is central to human dignity and democracy.

Unfortunately, it's now also central to reproductive freedom in half the states in the country. https://t.co/DFT5J9TDQ2

— ACLU (@ACLU) July 14, 2022