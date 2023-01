Alcalde Eric Adams: «No hay lugar en Nueva York» para más inmigrantes

Nueva York, NY.- Eric Adams, el alcalde de la ciudad de Nueva York (NYC) desde la ciudad fronteriza de México de El Paso, declaró que ya «no hay lugar en Nueva York», para todos los autobuses repletos de migrantes que son enviados a NYC y otras ciudades de Estados Unidos.

La visita del alcalde de NYC a la ciudad fronteriza de El Paso tiene la prioridad de tratar el tema migratorio. Como consecuencia, en la Gran Manzana se ha incrementado la crisis de vivienda y empeorado ampliamente la crisis de personas sin hogar en NYC.

Según Adams la gran afluencia de inmigrantes a NYC podría costarle a la ciudad hasta $2 mil millones, al tiempo que la ciudad enfrenta un importante déficit de presupuesto.

Por su parte, los gobernadores republicanos de Florida y Texas vienen enviando miles de migrantes a distintos estados de Estados Unidos.

.@NYCMayor stopped by the U.S. @EPCountyTXONA to learn about what they are hearing from arriving asylum seekers.

The reality of the situation is that these migrants are being promised things before they cross the border that are just not available. pic.twitter.com/xAyQXVlqmN

— Fabien Levy (@Fabien_Levy) January 15, 2023