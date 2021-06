Indocumentados en California podrán tener Cobertura Médica

California, CA.- Indocumentados en California, mayores a 50 años podrán gozar de cobertura médica, gracias a una modificación en el programa de salud del estado.

Dicha modificación, permitirá que quienes no tengan documentos y pasen de los 50 años pueda acceder a beneficios estatales de salud.

Al mismo tiempo, se aprovecharía un presupuesto de más de 262 mil millones de dólares para expandir el programa de salud pública Medi-Cal.

No obstante, la decisión está en manos de la Legislatura de California. Por su parte, Gavin Newsom, gobernador de California, y los líderes demócratas de la Legislatura llegaron a un acuerdo el viernes pasado sobre la aprobación de un presupuesto estatal.

