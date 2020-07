Delincuencia en Charlotte disminuyó 9% en segundo trimestre

CHARLOTTE, NC.- Charlotte terminó el segundo trimestre del año con una reducción del 9% de la delincuencia en un período de pandemia de coronavirus que paralizó gran parte de las actividades de la cotidianidad dentro de la ciudad.

“Hemos tenido que superar algunos retos durante el segundo trimestre, pero hemos aceptado esos retos y hemos terminado el segundo trimestre con una disminución del 9% en la delincuencia general en comparación con el año pasado”, publicó en su cuenta de Twitter la Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés).

En este período los oficiales hicieron 7.800 arrestos y retiraron 1.100 armas ilegales de las calles de la comunidad.

En el breve balance de las actuaciones policiales, CMPD destacó la participaron de oficiales en programas comunitarios como la entrega de 3.000 comidas a los miembros de mayor edad de la comunidad y de 12.000 mochilas llenas de comida a los estudiantes.

