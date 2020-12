CMPD investiga homicidio en zona universitaria

Charlotte – NC. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg está investigando un homicidio en el área de la Universidad de Charlotte. La policía confirmó que una persona murió.

El hecho ocurrió en la cuadra 2800 de Bustlehead Court, aunque aún no se han publicado más detalles sobre la investigación. Medic dijo que respondió al área de Bustlehead Court y Hunters Trace tras recibir informes de un tiroteo. No se sabe en este momento si hubo otras lesiones relacionadas con el incidente. No se ha divulgado información de algún sospechoso y la identidad de la víctima no se ha hecho pública. Esta es una investigación activa y en curso. Cualquiera que tenga información puede llamar al 704-432-TIPS y hablar directamente con un detective de la Unidad de Homicidios del CMPD. Aquellos que deseen permanecer en el anonimato pueden comunicarse con Crime Stoppers al 704-334-1600.