3 heridos tras choque de camión contra edificio en Charlotte

Charlotte – NC. El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg está investigando después de que un camión se estrelló contra un edificio de apartamentos al este de Charlotte.

CMPD respondió a la cuadra 3700 de North Sharon Amity Road a las 5:41 p.m. del domingo. Tres personas resultaron heridas, CMPD no confirmó si los heridos estaban en el vehículo o en el apartamento. Una persona fue llevada al hospital con lesiones potencialmente mortales y otras dos personas fueron trasladadas al hospital por lesiones que no amenazaban su vida. En este momento, los detalles que rodean el accidente no se han hecho públicos. Aún no se sabe si se presentarán cargos relacionados con el incidente.

