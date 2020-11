Se acerca la fecha límite del cheque de estímulo: cómo obtener su pago de $ 1,200

USA. El Servicio de Impuestos Internos advierte a aquellos que aún no han recibido un cheque de estímulo de $ 1,200 que la fecha límite para registrarse se acerca rápidamente.

Cualquiera que deba haber recibido un pago por impacto económico como parte de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus tiene hasta las 3 p.m. del 21 de noviembre para usar la herramienta No declarantes: ingrese información aquí: Non-Filers: Enter Info Here para inscribirse. Cualquiera puede verificar el estado de su pago mediante la aplicación Get My Payment