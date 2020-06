¡Fin de semana! Pruebas gratuitas de COVID-19 en Valerie C. Woodard Center

CHARLOTTE, NC.- Una jornada de pruebas de coronavirus será realizada este fin de semana en Valerie C. Woodard Center en Freedom Drive, bajo la organización del Departamento de Salud Pública de Mecklenburg en asociación con Mako Medical.

En el lugar habrá estaciones habilitadas para aplicar los test a personas que lleguen en automóvil o caminando. Solo es necesario el uso de mascarilla, una forma válida identificación y la tarjeta de seguro (si lo tiene).

“La prueba se proporcionará independientemente del estado del seguro y es gratuita”, aclaró Salud Pública en un comunicado colgado en el sitio web del condado de Mecklenburg.

Las jornadas se llevarán a cabo el sábado 27 y el domingo 28 de junio de 9:00 am a 3:00 pm en el estacionamiento de Valerie C. Woodard Center, 3205 Freedom Drive, Charlotte, NC 28208 a través de la entrada de Ashley Road.

Public Health is offering FREE drive-thru and walk-in COVID-19 testing at the Valerie C. Woodard Center (3205 Freedom Dr.) this weekend in partnership with @MakoMedical » https://t.co/Vu6g7BJY6u pic.twitter.com/AvKiZMzNOG

— Mecklenburg County (@MeckCounty) June 23, 2020