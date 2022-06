¿Zendaya está embarazada?

Los Ángeles, CA.- La famosa actriz Zendaya y estrella de Euphoria, es tendencia en las redes sociales por estar supuestamente embarazada, que además sostiene una relación amorosa con el también famoso actor Tom Holland.

Las redes sociales, particularmente TikTok se hizo viral una supuesta publicación de Instagram, donde la estrella Zendaya habría anunciado que estaba embarazada.

En concreto el video mostró en la cuenta de Instagram del actor Tom Holland, un ultrasonido de embarazo. Más abajo el copy del video reza, «Te amo. A mitad de camino @tomholland2013«, junto a un corazón rojo.

This hit TikToK as a ki and now y’all in an uproar talking about Zendaya is pregnant 😭 Y’all have to stop. pic.twitter.com/U7qJp4ZZzk

— they call me cam (@Thecmcbride) June 15, 2022