Will Smith golpeó a Chris Rock y recibió Óscar

Hollywood, LA.- Durante la presentación de los Premios Óscar, el presentador Chris Rock, fue golpeado intempestivamente por bromear sobre Jada Pinkett Smith, la esposa del actor y ganador del Óscar, Will Smith.

El video, que se ha hecho viral, muestra como el rostro de Will Smith pasa de una gran sonrisa a un rostro lleno de ira.

Además, lo más extraordinario fue la tranquilidad de Smith al acercarse al presentador Rock, en el medio del escenario, y pegarle una cachetada para regresarse a su asiento sin mediar más palabra.

Inmediatamente, Will Smith le gritó a Chris Rock desde su asiento, «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca». Por su parte, Chris Rock, como un ejemplo de manejo de la situación, mantuvo la situación a raya, y solo siguió con su cometido; animar la premiación.

Al mismo tiempo, el silencio sepulcral llegó exclusivamente cuando Will Smith le gritó a Chris Rock, momento donde se cayó en cuenta de que el momento fue en serio y no parte de un espectáculo.

