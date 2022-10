«Trick or Treat Scooby-Doo» revela la sexualidad de Velma Dinkley

Los Ángeles, CA.- La nueva película del universo «Scooby-Doo», titulada como «Trick or Treat Scooby-Doo», termina por confirmar los que era una verdad sin confirmar, sobre todo, para los seguidores de la saga, sobre la sexualidad del personaje de Velma Dinkley.

El personaje fue concebido como una chica homosexual desde las primeras producciones a inicios de la década de los setenta. Sin embargo, nunca se reveló este misterio en la serie ni en las películas de «Scooby-Doo».

Pero el misterio fue resuelto este martes con el estreno del nuevo filme de «Scooby-Doo», en Prime Video, la plataforma televisiva de la compañía Amazon. De este modo, muchas escenas de la última cinta de la franquicia muestran al personaje de gafas enamorada de Coco Diablo, una rubia diseñadora de moda.

Las escenas de los videos en los que aparecen Velma y Coco Diablo generaron gran polémica en las redes sociales. Pese a que en los últimos años ya se habían aclarado los detalles sobre la sexualidad de Dinkley.

