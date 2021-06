Tráiler de Halloween Kills

Los Ángeles, LA.- Halloween Kills, de Universal Pictures, regresó para aterrorizar y se anunció que está programado a estrenarse en los cines el 21 de octubre de 2021.

Este jueves, Universal Pictures, lanzó el tráiler oficial de la duodécima película de la histórica saga de películas de terror. El último thriller de Michael Meyers está protagonizado por Jamie Lee Curtis, Judy Greer y Andi Matichak.

La película está dirigida por David Gordon Green y producida por Malek Akkad, Jason Blum y Bill Block. Por otra parte, John Carpenter, Jamie Lee Curtis, Danny McBride, David Gordon Green y Ryan Freimann son productores ejecutivos.

En Halloween Kills, Michael Meyers regresa para una noche más de Halloween. Minutos después de que Laurie Strode (Curtis), su hija Karen (Judy Greer) y su nieta Allyson (Andi Matichak) dejaran al monstruo enmascarado Michael Myers enjaulado y ardiendo en el sótano de Laurie.

He’s the essence of evil. Watch the #HalloweenKills trailer now pic.twitter.com/s0PGlOu25Z

— #HalloweenKills (@halloweenmovie) June 25, 2021