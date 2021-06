“Transformers” se filmará en el Cusco

Los Ángeles, LA.- La saga “Transformers”, según, Paramount Pictures, confirmó que Perú será uno de los lugares de rodaje de “Rise of the Beasts”.

Esto, según un comunicado de prensa de la Comisión de Promoción del Perú para las Exportaciones y Turismo (Promperú). El evento virtual, contó con la presencia del director Steven Caple Jr., el productor Lorenzo di Bonaventura, y los protagonistas Anthony Ramos y Dominique Fishback.

El cineasta Steven Caple Jr., expresó, “Filmar ‘Transformers: Rise of the Beasts’ en Machupicchu es un gran privilegio. Nuestro objetivo es lograr evocar la conexión espiritual que uno siente cuando se encuentra en lugares sagrados como este, y disfrutar de lo alcanzado por esta gran civilización.”

